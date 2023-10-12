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  • Валерий Бирюков
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США обладают ресурсами для одновременной поддержки Украины и Израиля — глава Пентагона

США обладают ресурсами для одновременной поддержки Украины и Израиля — глава Пентагона

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун провели в Брюсселе пресс-конференцию по итогам очередной встречи контактной группы по вопросам обороны киевского режима.

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