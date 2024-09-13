Волочкова назвала дочь Любови Успенской «несчастной ведьмой»

Балерина Анастасия Волочкова неожиданно высмеяла дочь певицы Любови Успенской, Татьяну Плаксину. В своем блоге она разместила фотографию, на которой запечатлена Плаксина в момент, когда она упала с велосипеда и повредила зубы.