Волочкова назвала дочь Любови Успенской «несчастной ведьмой»

Балерина Анастасия Волочкова неожиданно высмеяла дочь певицы Любови Успенской, Татьяну Плаксину. В своем блоге она разместила фотографию, на которой запечатлена Плаксина в момент, когда она упала с велосипеда и повредила зубы.
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