Страна и люди

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску «Машина времени» много лет назад разбилась о политические амбиции главного «машиниста» Текущие военные действия Израиля против ХАМАС многие аналитики называют «войной Симхат-Торы».