Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску   «Машина времени» много лет назад разбилась о политические амбиции главного «машиниста» Текущие военные действия Израиля против ХАМАС многие аналитики называют «войной Симхат-Торы».

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