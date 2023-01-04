Казахстан назвал состав на ЧА по боксу среди молодежи

Казахстанская федерация бокса на странице в Инстаграм опубликовала состав сборной Казахстана на предстоящий чемпионат Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет, который пройдет в Бангкоке с 16 по 27 января.
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