Собственники многоэтажек несут ответственность за это жилье. Управляющие компании должны заниматься их "диагностикой" два раза в год – весной и осенью, сказал РИА Новости Крым директор организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии