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Собственники многоэтажек несут ответственность за это жилье

Собственники многоэтажек несут ответственность за это жилье

Собственники многоэтажек несут ответственность за это жилье. Управляющие компании должны заниматься их "диагностикой" два раза в год – весной и осенью, сказал РИА Новости Крым директор организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.

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