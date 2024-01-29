AS: Роберто покинет «Барселону» из-за ухода Хави

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто покинет клуб после окончания сезона-2023/24. По информации AS, игрок был готов остаться в команде ещё на один год и обсуждал это с Хави, который рассчитывал сохранить его в составе.
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