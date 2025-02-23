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Решетников обсудил с премьером Мьянмы торгово-экономическое сотрудничество

Решетников обсудил с премьером Мьянмы торгово-экономическое сотрудничество

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в воскресенье, 23 февраля, на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Нейпьидо обсудил реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов в рамках двустороннего сотрудничества.

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