Решетников обсудил с премьером Мьянмы торгово-экономическое сотрудничество

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в воскресенье, 23 февраля, на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Нейпьидо обсудил реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов в рамках двустороннего сотрудничества.
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