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Тухель возглавит «Баварию». Он согласился, стороны договорились (Фабрицио Романо)

Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии». Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо. По данным Романо, стороны уже пришли к договоренности, Тухель согласился на работу.

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