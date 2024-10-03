Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

2 октября в День среднего профессионального образования Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли площадку практической подготовки колледжей столицы в индустриальном парке «Руднево», который входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва».
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