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Новый закон обяжет ТГК-14 обследовать сети раз в пять лет

Новый закон обяжет ТГК-14 обследовать сети раз в пять лет

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу федеральный закон № 576-ФЗ, обязывающий теплоснабжающие и теплосетевые организации регулярно, не реже раза в пять лет, проходить обязательное техническое обследование систем тепло- и водоснабжения.

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