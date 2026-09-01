Новый закон обяжет ТГК-14 обследовать сети раз в пять лет

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу федеральный закон № 576-ФЗ, обязывающий теплоснабжающие и теплосетевые организации регулярно, не реже раза в пять лет, проходить обязательное техническое обследование систем тепло- и водоснабжения.
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