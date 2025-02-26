Наставник тульского «АКМ» подвел итоги матча с «Химиком»

Он выделил игру вратаря Евгения Киселёва, который «держал в игре в опасных моментах».Тульский «АКМ» в домашнем матче Olimpbet ВХЛ-Кубка Шелкового пути обыграл дома воскресенский «Химик», трижды отыгрываясь.
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