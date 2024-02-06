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"360": похититель напал на детей в Стерлитамаке во дворе с опорным пунктом полиции

"360": похититель напал на детей в Стерлитамаке во дворе с опорным пунктом полиции

Накануне в Стерлитамаке мужчина попытался похитить школьницу, которую спас брат. Нападение случилось практически перед входом в подъезд, а преступника не остановил даже находящийся во дворе опорный пункт полиции, рассказала телеканалу "360" мать пострадавших детей.

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