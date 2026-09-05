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Регионы России

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Образовательные часы истории увеличиваются в 8-х классах с 2026 года

Образовательные часы истории увеличиваются в 8-х классах с 2026 года

Руководитель Института содержания и методов обучения имени Ледневa Максим Костенко уточнил, что в 9-х классах учебная нагрузка по истории сохранится на уровне двух часов в неделю.

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