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Ривалдо о «Барсе»: «Неприемлимо, чтобы «Интер» забивал 7 голов в двух матчах. Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах ЛЧ»

Ривалдо о «Барсе»: «Неприемлимо, чтобы «Интер» забивал 7 голов в двух матчах. Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах ЛЧ»

«Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах Лиги чемпионов и которые также наблюдались в других матчах этого сезона.

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