Ямальский многопрофильный колледж открыл Год семьи и детства

Ямальский многопрофильный колледж решил открыть год семьи и детства спортивным мероприятием. Участие в веселых стартах приняли семьи учеников колледжа, все вместе они провели семейный, полезный выходной день.
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