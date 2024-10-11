Когда менять летнюю резину на зимнюю?

Осенью автовладельцы сталкиваются с одной и той же дилеммой: пришло ли время переобуваться на зимнюю резину или стоит подождать еще недельку? Законодательство тут не дает конкретики, лишь формальные рекомендации.
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