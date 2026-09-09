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Царьград

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Министр Доронин сообщил о запуске производства багги на Ставрополье

Министр Доронин сообщил о запуске производства багги на Ставрополье

На Ставрополье запущено производство багги, локализованных на отечественных деталях. Министр экономического развития региона Антон Доронин объявил о планах выпускать 100 единиц техники ежегодно для нужд МЧС, сельхозпредприятий и туристического сектора.

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