В России составили топ самых «бесячих» слов: какие вошли в список

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Участники телеконференции «Русский язык: адаптация или мутация» составили список самых «бесячих» слов на основе данных 3800 сообществ и анонимных опросов пользователей.
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