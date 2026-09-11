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«ИКС 5 Финанс» закрыла книгу заявок по выпуску облигаций на 10 млрд рублей

«ИКС 5 Финанс» закрыла книгу заявок по выпуску облигаций на 10 млрд рублей

Компания «ИКС 5 Финанс» (финансовое подразделение ведущего российского ритейлера X5 Group) 10 сентября 2026 года завершила сбор заявок инвесторов на размещение нового выпуска биржевых облигаций объемом не менее 10 миллиардов рублей.

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