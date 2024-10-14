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Ni Mash: пропавшего нижегородского врача нашли неделю спустя в морге

Ni Mash: пропавшего нижегородского врача нашли неделю спустя в морге

В Нижнем Новгороде завершены поиски известного мануального терапевта Михаила Капелюша.Пропавшего нижегородского врача Михаила Капелюша обнаружили в морге неделю спустя после начала поисков, пишет телеграмм-канал Ni Mash.

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