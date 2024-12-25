Не успел купить ёлку? Не беда! Нормальный мужик сделает ёлку из того что есть дома (у нормального мужика).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Не успел купить ёлку? Не беда! Нормальный мужик сделает ёлку из того что есть дома (у нормального мужика).
Свежие комментарии