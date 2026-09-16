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RT Russia

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Минприроды: число бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тысячи

Минприроды: число бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тысячи

В Минприроды России заявили, что число бурых медведей в стране за год выросло на 3,7 тыс. Об этом RT рассказали в министерстве на фоне участившихся новостей о появлении диких животных в городах и о нападениях зверей на людей.

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