Минприроды: число бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тысячи

В Минприроды России заявили, что число бурых медведей в стране за год выросло на 3,7 тыс. Об этом RT рассказали в министерстве на фоне участившихся новостей о появлении диких животных в городах и о нападениях зверей на людей.
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