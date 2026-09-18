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Кавалерийский генерал Зейдлиц. От Войны за австрийское наследство до сражения при Цорндорфе

Кавалерийский генерал Зейдлиц. От Войны за австрийское наследство до сражения при Цорндорфе

Friedrich Wilhelm von Seydlitz, идеализированный портрет работы неизвестного мастераВ недавних статьях об Антуане-Шарле-Луи Лассале — знаменитом французском генерале времён Наполеоновских войн, было сказано и о т.

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