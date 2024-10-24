🌲 В одной из школ Алушты проходит акция «Дерево героя» На территории образовательного учреждения высадили голубые ели и установили памятные таблички.
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🌲 В одной из школ Алушты проходит акция «Дерево героя» На территории образовательного учреждения высадили голубые ели и установили памятные таблички.