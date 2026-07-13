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Журнал «Профиль»

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МИД Ирана обвинил США в нарушении соглашения и эскалации

Министерство иностранных дел Ирана осудило военные действия США против Ирана за последние 24 часа, заявив, что они сводят на нет месяцы усилий по снижению напряженности и установлению мира на Ближнем Востоке.

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