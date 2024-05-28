В Новоаненском районе улучшены условия медицинского обслуживания маленьких пациентов

Педиатрическое отделение районной больницы в Новых Аненах было отремонтировано в рамках инвестиционного проекта, финансируемого из фонда Национальной компании медицинского страхования по развитию и модернизации государственных медицинских учреждений, сообщает Noi.
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