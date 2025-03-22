Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения

REUTERS/Leah Millis Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину сигнал от его американского коллеги Дональда Трампа о желании восстановить отношения.
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