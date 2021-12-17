"Газпром" все же заказал мощность "Ямал-Европы" на пятницу, но меньше обычного объема

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. "Газпром" все же заказал мощность для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Польши в пятницу, но на 14% меньше обычного объема, свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform.