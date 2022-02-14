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На Сахалине отремонтировали автодорогу, пострадавшую во время циклона

Ремонт участка автодороги федерального значения Южно-Сахалинск — Оха, который сильно пострадал во время последнего январского циклона, завершили строители, 14 февраля сообщил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Telegram-канале.

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