ФОТО: BILLION PHOTOS/SHUTTERSTОСK.СОM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ЭТО УЖЕ СЕРЬЁЗНО. ВЕНГРИЯ И ПОЛЬША НАЧАЛИ РАЗДЕЛ УКРАИНЫ Громкий скандал вокруг Украины в Будапеште и Варшаве показывает, что планы обеих стран принять участие в разделе Незалежной переходят в практическую плоскость.
Популярные статьи
- Кедми: Запад бьется в истерике от бессилия перед новой нефтяной мощью РФ
- Зря Запад наложил санкции на нашего Деда Мороза. Теперь зима у них будет не очень обычной. Очевидное — невероятное
- Обескровленные ВСУ могут не дожить до весны из-за хотелок президента Украины Владимира Зеленского, который требует организовать зимнее наступление.
Свежие комментарии