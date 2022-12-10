ФОТО: BILLION PHOTOS/SHUTTERSTОСK.СОM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ЭТО УЖЕ СЕРЬЁЗНО. ВЕНГРИЯ И ПОЛЬША НАЧАЛИ РАЗДЕЛ УКРАИНЫ Громкий скандал вокруг Украины в Будапеште и Варшаве показывает, что планы обеих стран принять участие в разделе Незалежной переходят в практическую плоскость.