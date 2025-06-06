DM: найдена связь закона Трампа и конца света через 10 лет от нового Бога

Американский журналист Джо Роган и политический эксперт, писатель Джесси Михелс обнаружили связь между концом света через 10 лет от «рук нового Бога» и «единым, большим, красивым законопроектом» президента США Дональда Трампа, они обсудили это в подкасте Михелса American Alchemy, пишет Daily Mail.