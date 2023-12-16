Но ведь давайте честно и откровенно - взялись же за мигрантов.
Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом
Комментарии
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Валерий Макаров
Предвыборная возня.
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3 час.
Марина Козуб
Вот это хорошее решение ! Теперь они не будут говорить: " Пусть работают русские, а нам пособия хватает!" Конечно.с такой ротой детей и работать не надо!
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3 час.
Лидия
Не довели бы наши власти до второго монголо-татарского ига. Нужно или создать чёткое законодательство или ввести репрессии.
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2 час.
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