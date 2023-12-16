Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Но ведь давайте честно и откровенно - взялись же за мигрантов.

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Комментарии
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Валерий Макаров
Предвыборная возня.
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3 час.
Марина Козуб
Вот это хорошее решение ! Теперь они не будут говорить: &quot; Пусть работают русские, а нам пособия хватает!&quot; Конечно.с такой ротой детей и работать не надо!
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3 час.
Лидия
Не довели бы наши власти до второго монголо-татарского ига. Нужно или создать чёткое законодательство или ввести репрессии.
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2 час.

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