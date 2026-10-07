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Регионы России

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Авиарежим смартфона снижает энергопотребление и уменьшает нагрузку на сети

Авиарежим смартфона снижает энергопотребление и уменьшает нагрузку на сети

Несмотря на отсутствие доказательств, что сотовая связь становится причиной авиакатастроф или инцидентов в воздухе, в смартфонах сохраняется функция авиарежима.

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