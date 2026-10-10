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Газета.ру

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Военкор Котенок намекнул, что ВС России нанесли удары по канализации в Киеве

Военкор Котенок намекнул, что ВС России нанесли удары по канализации в Киеве

Российский военный корреспондент Юрий Котенок намекнул, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по канализации в Киеве.

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