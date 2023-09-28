ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТ ПЕРЕДАЧА РАКЕТ ATACMS УКРАИНЕ

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ну, и ты свои высеры не из окопа присылаешь. А если серьезно- то чем дольше длится война- тем больше она оборачивается против нас. Американцы перестраивают свою военную промышленность. Очень скоро снаряды и ракеты пойдут на Украину потоком. Что, дорогой собеседник, будешь «перемалывать»? Ну- ну. Зубы не сломай.
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10 час.
Sergiy Che
...заблеял &quot;стратег диванный&quot; - таких как ты - сравших на руководство страны и командование РККА - во время ВОВ пускали в расход у первой же стенки и на первом году войны и на последнем (и правильно делали!)
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10 час.
Валентин Щербаков
Мы предупреждали и пиндосов и НАТО, что если эти ракеты будут поставлены бандеровцам, то применим ТЯО, однако и по штатам тоже надо не забыть....
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9 час.

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