США раз за разом поднимает ставки в геополитической игре, ставка в которой - их мировое господство. Россия отвечает ударами по Украине, не создавая угроз непосредственно Вашингтону.
ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ: О ЧЁМ ГОВОРИТ ПЕРЕДАЧА РАКЕТ ATACMS УКРАИНЕ
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ну, и ты свои высеры не из окопа присылаешь. А если серьезно- то чем дольше длится война- тем больше она оборачивается против нас. Американцы перестраивают свою военную промышленность. Очень скоро снаряды и ракеты пойдут на Украину потоком. Что, дорогой собеседник, будешь «перемалывать»? Ну- ну. Зубы не сломай.
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10 час.
Sergiy Che
...заблеял "стратег диванный" - таких как ты - сравших на руководство страны и командование РККА - во время ВОВ пускали в расход у первой же стенки и на первом году войны и на последнем (и правильно делали!)
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10 час.
Валентин Щербаков
Мы предупреждали и пиндосов и НАТО, что если эти ракеты будут поставлены бандеровцам, то применим ТЯО, однако и по штатам тоже надо не забыть....
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9 час.
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