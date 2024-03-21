Юрий Кот «Такие Олимпийские игры нам не нужны!» — так, на мой взгляд, должен был бы сказать любой уважающий себя спортсмен, наблюдая за тем, как беснуются на Западе чиновники от спорта.
Нейтралам из России отказано во флаге, в гимне, в церемонии открытия и в медалях. Почему спортсмены терпят унижение?
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Эти спортсмены профессионалы. Пусть только платят сами за подготовку и выступают где хотят. Флаг им точно не нужен, кто наймет, под тем флагом и будут выступать. Кто наймет, тот и закажет музыку. А в СМИ должно быть сообщение такой-то такой-то спортсмен родился в России, готовился там-то там-то, выступает за такую-то страну. Если МОК выпускает их под своим флагом, то пусть и платит за них взнос и прочее...
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23 час.
Аркадий Цыганов
Вот и проявятся очередные предатели. А ещё чинуши спортивных перетрясти надо. Не о народе у них думы, а....
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23 час.
ВС
Владимир Скорняков
Потомучто идиоты...
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21 час.
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