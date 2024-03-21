Нейтралам из России отказано во флаге, в гимне, в церемонии открытия и в медалях. Почему спортсмены терпят унижение?

АЛ

Александр Ляхов

Эти спортсмены профессионалы. Пусть только платят сами за подготовку и выступают где хотят. Флаг им точно не нужен, кто наймет, под тем флагом и будут выступать. Кто наймет, тот и закажет музыку. А в СМИ должно быть сообщение такой-то такой-то спортсмен родился в России, готовился там-то там-то, выступает за такую-то страну. Если МОК выпускает их под своим флагом, то пусть и платит за них взнос и прочее...