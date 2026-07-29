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Опубликован патент с новыми подробностями ЗАК-30 «Цитадель

Опубликован патент с новыми подробностями ЗАК-30 «Цитадель». ▪Комплекс содержит ПУ с ракетами и/или артиллерийской системой, пост управления, обзорную РЛС, систему управления огнём и РЛС сопровождения.

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