Опубликован патент с новыми подробностями ЗАК-30 «Цитадель». ▪Комплекс содержит ПУ с ракетами и/или артиллерийской системой, пост управления, обзорную РЛС, систему управления огнём и РЛС сопровождения.
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Опубликован патент с новыми подробностями ЗАК-30 «Цитадель». ▪Комплекс содержит ПУ с ракетами и/или артиллерийской системой, пост управления, обзорную РЛС, систему управления огнём и РЛС сопровождения.
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