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Пункт-А

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Чем жили. Есть опасно, а пить – тем более

Чем жили. Есть опасно, а пить – тем более

Летом количество пищевых отравлений кратно увеличивается – это медицинский факт. И тут можно приводить медстатистику или вспоминать недавнюю ситуацию в известном гастрономе Астрахани, хотя нам сегодня это не нужно.

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