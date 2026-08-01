Чем жили. Есть опасно, а пить – тем более

Летом количество пищевых отравлений кратно увеличивается – это медицинский факт. И тут можно приводить медстатистику или вспоминать недавнюю ситуацию в известном гастрономе Астрахани, хотя нам сегодня это не нужно.
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