Как BLM, ЛГБТ и феминистки «уничтожили» Джеймса Бонда

Последние новостиПолитикаКак BLM, ЛГБТ и феминистки «уничтожили» Джеймса Бонда На широкие экраны вышел 25-й фильм про британского супершпиона Джеймса Бонда под названием «Не время умирать».Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir Belousov"Умерла, так умерла!" Будем смотреть старые серии с Шоном Коннери Пирсом Броснаном и Роджером Муром.Сергей ЛепеховПерефразируя Ленина: "Капиталист сам продаст верёвку тому, кто его на этой верёвке потом и повесит..."Комментировать
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