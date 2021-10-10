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Как BLM, ЛГБТ и феминистки «уничтожили» Джеймса Бонда

Как BLM, ЛГБТ и феминистки «уничтожили» Джеймса Бонда

    На широкие экраны вышел 25-й фильм про британского супершпиона Джеймса Бонда под названием «Не время умирать».

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"Умерла, так умерла!" Будем смотреть старые серии с Шоном Коннери Пирсом Броснаном и Роджером Муром.
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