Книжная радуга детства.

Без сомнения, детская книга всегда была и остаётся другом детей. Ведь вместе с хорошей книгой они растут, учатся отличать добро от зла, развивают память и внимание и, конечно же, познают этот огромный мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии