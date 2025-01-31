Суд не разрешил осужденному за похищение мигранту вернуться в Петербург

Мужчина оставил в городе супругу и сына Суд запретил осужденному за похищение человека мигранту въезд в Петербург, рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
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