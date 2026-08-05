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Живая Кубань

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Невозможно дышать: разлив опасных химикатов произошел в Домодедово после атаки БПЛА. Река покрылась пеной, гибнет рыба

Невозможно дышать: разлив опасных химикатов произошел в Домодедово после атаки БПЛА. Река покрылась пеной, гибнет рыба

Невозможно дышать: разлив опасных химикатов произошел в Домодедово после атаки БПЛА. Река покрылась пеной, гибнет рыбаПоследствия атаки БПЛА в подмосковном Домодедово оказались серьезнее, чем сообщалось ранее.

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