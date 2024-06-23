В Госдуме направили проект о лишении прав за незаконное использование знака «инвалид»

Должностных лиц предлагают штрафовать на 40 тысяч рублей Депутаты из партии ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле, он направлен на заключение в правительство.