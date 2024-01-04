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Солнце и Земля максимально сблизились: почему нельзя смотреть на светило

Солнце и Земля максимально сблизились: почему нельзя смотреть на светило

Солнце и Земля максимально сблизились: почему нельзя смотреть на светило Евгения КомароваВчера, 3 января, жители Земли, в зависимости от погоды, получили уникальную возможность наблюдать максимальное приближение нашей планеты к Солнцу.

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