Суперкар среди мотоциклов – Ducati Panigale V4 Lamborghini. Чем интересен новый итальянский спортбайк?

Ducati и Lamborghini известны своими совместными проектами и на днях презентовали еще один такой проект — Panigale V4 Lamborghini, который, как говорится в официальном сообщении производителей, «переносит характер суперкара [Lamborghini Revuelto] на ….
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