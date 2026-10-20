Суд в Крыму приговорил бывших руководителей «Юго-восточного объединенного лесничества» к 8 годам и 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за получение более 1 млн рублей от местного жителя за незаконную вырубку деревьев с июня 2021-го по декабрь 2023 года.