В Анапе открылся новый региональный сосудистый центр

Анапский сосудистый центр будет принимать местных жителей и приезжих из Темрюкского района Кубани.На территории Кубани теперь работают 12 региональных сосудистых центров плюс шесть первичных сосудистых отделений.
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