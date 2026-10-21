В Тымовском районе две женщины подозреваются в краже крупной суммы денег из частного дома. Добычей злоумышленниц стали 510 тысяч рублей, которые хозяйка хранила в шкафу, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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