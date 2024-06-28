Эксперт Суслов: Джо Байдену создали тепличные условия, но он показал себя слабо

Замдиректор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что на дебатах между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом были установлены «тепличные» условия, предполагавшие отсутствие прямой дискуссии и перебиваний, однако это сценарий сработал в пользу Трампа.
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