Семерым жителям Златоуста, находившимся в сошедшем с рельсов 3 апреля в Ульяновской области поезде № 302 Москва — Челябинск, перевозчик выплатил компенсации морального вреда на общую сумму около 1,1 млн рублей.
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